Раскрыты предпосылки нового ипотечного рекорда: "Забежать в последний вагон"

Брокер Чурилов: главная причина роста выдачи ипотеки — завершение льготной программы

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов объяснил "Ленте.ру" рекордный рост объёма выдачи всех видов ипотек, зафиксированный накануне Центробанком.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

По данным ЦБ, по итогам июня прирост ипотеки ускорился до 3,1% с 1,7% в мае, общая выдача кредитов выросла на 44%, а выдача льготной ипотеки — на 59%.

"Такой рост продаж обусловлен в первую очередь завершением программы льготной ипотеки, — уверен Чурилов. — Соответственно, люди пытались успеть забежать в последний вагон, потому что было очевидно, что классическую льготную ипотеку по ставке 8%, и все пытались ускориться, чтобы успеть купить желанную квартиру".

"Основная доля сделок была с использованием льготной ипотеки, и получается, что прирост выдачи льготной ипотеки на 60% увеличил общий прирост на очень значительную сумму", — заключил он.