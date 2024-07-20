Раскрыты предпосылки нового ипотечного рекорда: "Забежать в последний вагон"

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Брокер Чурилов: главная причина роста выдачи ипотеки — завершение льготной программы

1:03
Недвижимость

Ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов объяснил "Ленте.ру" рекордный рост объёма выдачи всех видов ипотек, зафиксированный накануне Центробанком.

Брокер Чурилов: главная причина роста выдачи ипотеки — завершение льготной программы
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

По данным ЦБ, по итогам июня прирост ипотеки ускорился до 3,1% с 1,7% в мае, общая выдача кредитов выросла на 44%, а выдача льготной ипотеки — на 59%.

"Такой рост продаж обусловлен в первую очередь завершением программы льготной ипотеки, — уверен Чурилов. — Соответственно, люди пытались успеть забежать в последний вагон, потому что было очевидно, что классическую льготную ипотеку по ставке 8%, и все пытались ускориться, чтобы успеть купить желанную квартиру".

"Основная доля сделок была с использованием льготной ипотеки, и получается, что прирост выдачи льготной ипотеки на 60% увеличил общий прирост на очень значительную сумму", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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