Разъяснены права жильцов многоквартирного дома на подвал и чердак: свободный вход запрещён

Глава Ассоциации ТСЖ Белолипецкий напомнил о запрете на устройство склада в подвале

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Устраивать проходной двор из чердака или подвала многоэтажки жильцам не позволят, хотя как собственники они имеют право туда попасть. Директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий разъяснил правила пользования техническими помещениями многоквартирного дома Pravda.Ru.

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым is licensed under public domain

"В подвале, как правило, стоит оборудование, от оборудования зависит, насколько дом функционирует. Грубо говоря, материальные и не только материальные имеются интересы, естественно. Поэтому, конечно, подвал должен быть заперт. Посторонних людей быть там не должно", — подчеркнул он.

Вместе с тем, отказать в посещении подвала жильцу не имеют права. "Просто с каким-то сопровождающим. Есть же ответственное лицо за подвал. Там не должно быть проходного двора. Я собственник — я имею право. Будьте любезны, проводите меня в удобное время", — посоветовал собеседник издания.

Когда жители дома заключают договор с управляющей компанией, они доверяют ей эксплуатацию здания, инженерных коммуникаций и в том числе ответственность за безопасность технических помещений. Поэтому коммунальщики обязаны зорко бдить, чтобы чердаки и подвалы были заперты.

"Если собственники в доме — ответственные лица, они должны заключить договор с управляющей организацией, контролировать его исполнение, в договоре где-то или в приложении к нему должна быть прописана процедура, каким образом собственники могут попасть в подвал, проверить его техническое состояние, проверить, что там установлено, показания приборов учёта. Процедура должна быть прописана", — сказал Белолипецкий.

Если у жильцов есть желание устроить в подвале что-то вроде кладовки, например для консервации или инструментов, этот вопрос также нужно решить — и зафиксировать документально! — с эксплуатирующей организацией.

Эксперт напомнил о прямом запрете на обустройство складов в подвалах многоквартирных домов — из соображений пожарн6ой безопасности. "Это естественно. Да, это должно соблюдаться. Одно дело — зимнюю запасную резину хранить к автомобилям, действительно это штука такая, что если загорится, её не потушишь, а другое дело — такие элементарные вещи как тиски и инструмент", — заключил он.