Эксперт раскрыл, почему угловые скошенные шкафчики на кухне не всегда идеальны и что выбрать взамен

Многие до сих пор считают, что угловые скошенные секции верхних шкафчиков на кухне очень удобны и дают дополнительное место для хранения.
Однако дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", имеет другое мнение.
По её словам, такие шкафчики часто выглядят неэстетично и не вписываются в интерьер, независимо от его стиля. Кроме того, они могут "съедать" полезное угловое пространство и создавать неудобства при использовании, особенно если под ними расположена мойка.
Вместо этого, лучше использовать выдвижные системы в нижних секциях шкафов, известные как "волшебные уголки". А для верхних рядов стоит выбирать только те шкафчики, которые примыкают к стене под прямым углом.
Для удобства вы можете оснастить эти системы выдвижными механизмами или использовать поворотные подносы, которые вращаются вокруг своей оси.
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