Эксперт раскрыл, почему угловые скошенные шкафчики на кухне не всегда идеальны и что выбрать взамен

Как улучшить функциональность угловых кухонных шкафчиков

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие до сих пор считают, что угловые скошенные секции верхних шкафчиков на кухне очень удобны и дают дополнительное место для хранения.

Фото: Mosreg.ru by public domain

Однако дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", имеет другое мнение.

По её словам, такие шкафчики часто выглядят неэстетично и не вписываются в интерьер, независимо от его стиля. Кроме того, они могут "съедать" полезное угловое пространство и создавать неудобства при использовании, особенно если под ними расположена мойка.

Вместо этого, лучше использовать выдвижные системы в нижних секциях шкафов, известные как "волшебные уголки". А для верхних рядов стоит выбирать только те шкафчики, которые примыкают к стене под прямым углом.

Для удобства вы можете оснастить эти системы выдвижными механизмами или использовать поворотные подносы, которые вращаются вокруг своей оси.