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Плюсы и минусы наливного пола: что нужно знать перед выбором

Эксперт раскрыла все преимущества и недостатки наливного пола

1:08
Недвижимость

Как и любое другое напольное покрытие, наливной пол имеет свои плюсы и минусы.

Эксперт раскрыла все преимущества и недостатки наливного пола
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Дизайнер Юлия Тычино из издания БелНовости выделила ключевые достоинства и недостатки данного варианта.

Начнем с положительных сторон. Наливной пол представляет собой ровное бесшовное покрытие с высокой износостойкостью. Это означает, что его легко чистить, так как на нем нет трещин и впадин, в которых обычно скапливается грязь. Кроме того, такое покрытие обладает отличной герметичностью, влагонепроницаемостью и пылезащитой.

С другой стороны, наливной пол может восприниматься как холодный и не имеющий текстуры, что делает его менее уютным. Если вы выберете слишком светлый или темный оттенок, на таком покрытии будут заметны даже небольшие загрязнения.

В заключение, если ваша цель — создать теплую и уютную атмосферу в квартире, наливной пол может быть не лучшим выбором. Однако для аренды жилья его износостойкие качества делают его вполне оправданным вариантом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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