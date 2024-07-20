Плюсы и минусы наливного пола: что нужно знать перед выбором

Как и любое другое напольное покрытие, наливной пол имеет свои плюсы и минусы.
Дизайнер Юлия Тычино из издания БелНовости выделила ключевые достоинства и недостатки данного варианта.
Начнем с положительных сторон. Наливной пол представляет собой ровное бесшовное покрытие с высокой износостойкостью. Это означает, что его легко чистить, так как на нем нет трещин и впадин, в которых обычно скапливается грязь. Кроме того, такое покрытие обладает отличной герметичностью, влагонепроницаемостью и пылезащитой.
С другой стороны, наливной пол может восприниматься как холодный и не имеющий текстуры, что делает его менее уютным. Если вы выберете слишком светлый или темный оттенок, на таком покрытии будут заметны даже небольшие загрязнения.
В заключение, если ваша цель — создать теплую и уютную атмосферу в квартире, наливной пол может быть не лучшим выбором. Однако для аренды жилья его износостойкие качества делают его вполне оправданным вариантом.
Сиамская кошка — это одна из самых узнаваемых и любимых пород кошек в мире. Благодаря своей внешности, выразительным голубым глазам и богатой истории сиамские кошки завоевали сердца многих людей.