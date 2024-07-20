Эксперт развенчивает мифы о белом интерьере: как легко поддерживать чистоту и порядок

Эксперт развенчал мифы о белом интерьере

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оформление интерьера в белых оттенках имеет ряд очевидных преимуществ, одно из которых — визуальное увеличение пространства. Однако, как отмечает Юлия Тычино, дизайнер из сетевого издания "БелНовости", многие владельцы квартир не торопятся использовать белый цвет в своем интерьере.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Часто опасаются, что белый цвет требует особого ухода и что придется постоянно остерегаться загрязнений, чтобы не испачкать мебель, стены и пол. Однако этот миф не имеет под собой оснований.

На самом деле, ухаживать за белым интерьером проще, чем кажется. На белом фоне пыль и загрязнения практически незаметны. Поэтому жить в белом интерьере и даже воспитывать детей, которые известны своей способностью загрязнять все вокруг, вполне комфортно.

Основной секрет заключается в использовании съемных чехлов на мебели, которые легко стираются в стиральной машине, а также в выборе моющихся обоев и других поверхностей.

Если все еще возникают сомнения относительно белого цвета в интерьере, можно обратить внимание на стиль "потертости", где не требуется идеальная чистота, а легкая небрежность только приветствуется.