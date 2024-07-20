Валик или безвоздушная покраска: что выбрать для покраски стен в квартире

Ранее для покраски стен в квартире был доступен только один метод — валик. Однако сегодня ситуация изменилась, и появился альтернативный способ — безвоздушная покраска.
Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", рассказала о преимуществах и недостатках безвоздушной покраски по сравнению с традиционным валиком.
Основной недостаток валика — это заметная шагрень, из-за которой стены не могут быть идеально гладкими. Безвоздушная покраска решает эту проблему, обеспечивая идеально ровную поверхность.
Тем не менее, у безвоздушной покраски есть свои минусы. Во-первых, расход краски увеличивается примерно на 20-30%. Во-вторых, перед началом покраски требуется более тщательная подготовка стен, что не так критично при использовании валика.
Зато покраска с помощью безвоздушного метода обычно занимает меньше времени. Часто достаточно одного слоя краски, хотя можно использовать и два слоя, но с более тонким соплом.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.