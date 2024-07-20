Как правильно выбрать цвет межкомнатных дверей: советы по сочетанию с интерьером

Как правильно выбрать цвет межкомнатных дверей

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор межкомнатных дверей — задача не из легких, особенно когда речь идет о подходящей модели. Однако важно помнить не только о внешнем виде двери, но и о ее цвете, который должен гармонировать с остальным интерьером.

Фото: openverse.org by Stratman² - (monitoring Joey's health), CC BY-NC-ND 2.0

Рассмотрим, как цвет межкомнатных дверей должен сочетаться с основными элементами интерьера:

Стены

Если стены окрашены или оклеены обоями светлых тонов, можно выбрать двери более темного оттенка. Если же стены яркие, лучше остановиться на спокойных, нейтральных цветах дверей.

Пол

Хорошим вариантом будет выбрать двери в тон с полом. Например, белые двери хорошо сочетаются с белым ламинатом, а темные двери — с классическим темным паркетом.

Мебель

Хотя это не самый оптимальный вариант, но можно ориентироваться на цвет мебели, такой как шкафы или кровати, при выборе двери.

Цветовые акценты

Если основной цвет интерьера не сочетается с цветом двери, можно подобрать аксессуары, такие как ковер, шторы, текстиль или подушки, которые будут гармонировать с дверями.

Не забывайте, что в мире интерьеров личное мнение всегда имеет значение. Даже если оно не совпадает с последними трендами, важно выбрать то, что будет нравиться именно вам.