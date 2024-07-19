Рынок офисной недвижимости: как изменились цены в Перми, Воронеже и других городах в 2024 году

Офисные здания: где дешевле купить офис в России в 2024 году и почему

4:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Перми с начала апреля наблюдается рекордное снижение цен на офисные помещения, достигшее 36%. Стоимость одного квадратного метра упала до 59 тыс. рублей. Так, можно приобрести 46-метровое помещение, полностью занятое арендаторами, всего за 2,3 млн рублей, хотя оно находится не в самом центре города, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

Фото: Flickr by Chris, CC BY 2.0

В Воронеже средняя цена на офисные лоты снизилась на четверть. В настоящее время квадратный метр стоит менее 100 тыс. рублей, что позволяет приобрести двухкомнатный офис на первом этаже многоквартирного дома (подходящий для небольшой фирмы из 5-7 человек) за 5,5 млн рублей без необходимости дополнительных вложений в ремонт.

В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске офисные помещения подешевели на 6-10%. В этих мегаполисах офисы чаще всего расположены в встроенных коммерческих помещениях жилых зданий, переоборудованных старых советских постройках или торговых центрах. Офисы в специализированных бизнес-центрах обычно сдаются в аренду.

В Москве часто выставляются на продажу целые блоки или этажи в современных офисных центрах, таких как Москва-Сити, а также бизнес-центры целиком, включая переоборудованные исторические здания в центре города. В Петербурге, Новосибирске и Казани подобные сделки встречаются реже.

На данный момент самым дорогим офисным лотом в стране является 12-этажный офисный центр в Свиблово, стоимостью 3,6 млрд рублей. В Петербурге доступны только этажи целиком, максимальная стоимость которых составляет 650 млн рублей за блок площадью 3 тыс. кв. метров в бизнес-центре у метро "Приморская".

В Уфе цены на офисы упали на 12% за квартал, в Воронеже и Волгограде — на 11%, а в Сочи — на 23%. Несмотря на то, что Сочи не является миллионником и ассоциируется с отдыхом, он служит деловым центром для туриндустрии, поэтому ранее цены на офисы здесь были на уровне Петербурга. Сейчас же они снизились до уровня Казани и Екатеринбурга.

В Самаре цены на офисы остались стабильными, в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Красноярске увеличились на 1-3%. В Омске наблюдается заметный рост на почти 20%, где средняя цена приближается к 100 тыс. рублей, а также в продаже имеется небольшое отдельно стоящее здание за 50 млн рублей.

В Екатеринбурге цены на офисные помещения выросли на 11%, в Казани — на 9%. Казань занимает третье место по стоимости после Москвы и Петербурга, с ценой 152 тыс. рублей за квадратный метр. Здесь также продаются несколько целых зданий, подходящих под различные коммерческие цели, в том числе для офисов. Самое дорогое из них стоит 740 млн рублей и идеально подходит для размещения штаб-квартиры средней компании.

В Краснодаре стоимость офисов выросла на 5% за последние три месяца, что, несмотря на небольшие цифры, является частью устойчивого тренда последних двух лет и важным индикатором для инвесторов.

Андрей Добрый, руководитель Витрины недвижимости Restate, отмечает: "Офисный рынок накопил отложенный спрос из-за пандемии и ухода западных компаний из России в 2022–2023 гг. К началу 2024 года деловая активность снизилась, что отразилось на ценах. Это не спад, а корректировка после бурного роста. Важным фактором становится конкуренция со стороны гибких рабочих пространств, а переделанные в бизнес-центры советские НИИ постепенно уходят в прошлое".