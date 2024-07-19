База отдыха "Кижи" на берегу Онежского озера выставлена на продажу за 15,9 млн рублей

База отдыха "Кижи" в Медвежьегорском районе продаётся за 15,9 млн рублей

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База отдыха "Кижи", расположенная в Медвежьегорском районе на берегу Онежского озера, в живописных Кижских шхерах и всего в 8 км от музея-заповедника "Кижи", выставлена на продажу. Цена объекта составляет 15,9 миллиона рублей, сообщает karelinform. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by DazzYou12, CC BY-SA 4.0

На территории базы находятся гостевой дом площадью 122,5 квадратных метра с сауной, кухней и каминным залом. Гостевой дом включает шесть двухместных номеров и два санузла с душем. Кроме того, предлагаются пять коттеджей общей площадью 196,7 квадратных метра. Каждый коттедж оборудован собственным санузлом с душем и телевизором.