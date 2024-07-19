В Москве выставлены на продажу 246 квартир в домах, построенных до 1900 года

В Москве продают 246 квартир в домах, построенных до 1900 года

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июле 2024 года на рынке вторичного жилья Москвы выставлены на продажу 246 квартир в домах, построенных до 1900 года, сообщили эксперты аналитической службы "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" изданию "Вести Подмосковья".

Фото: commons.wikimedia.org by Florstein, CC BY-SA 4.0

По данным источника, за последние двенадцать месяцев количество предложений таких квартир сократилось на 31,2%, или на 112 лотов. Год назад в Москве продавалось 358 квартир в домах, построенных более 100 лет назад.

"На данный момент самая дорогая квартира, построенная до 1900 года, выставлена на продажу за 1,2 млрд рублей. Это пятикомнатный лот площадью 640 кв. м, расположенный в Пресненском районе. Дом, в котором находится эта квартира, был возведен в 1897 году", — уточняет агентство.

Актуальная статистика показывает, что в нынешнем июле на рынке вторичной недвижимости Москвы выставлен даже один объект в доме, построенном до 1800 года. Это двухкомнатная квартира площадью 44 кв. м в районе Хамовники, расположенная в доме, возведенном в 1785 году. Приобрести этот лот можно за 32 млн рублей.