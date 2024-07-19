Стало известно, сколько миллионов ухнул Митя Фомин на ремонт своей двухэтажной квартиры в центре Москвы

Митя Фомин закончил затянувшийся на два года ремонт в своей квартире в центре Москвы и показал его результаты YouTube-каналу DOMEO.
В ответ на прямой вопрос о потраченных деньгах певец заявил, что не помнит, в какую сумму ему обошёлся ремонт.
Телеграм-канал "Звездач" попросил риелтора Юрия Паршикова дать профессиональную оценку.
"Если не брать во внимание снятие плиты между этажами, а просто акцентироваться на ремонте, его стоимость не менее 30 миллионов рублей, что почти эквивалентно стоимости готовой квартиры", — прокомментировал он.
По словам эксперта, двухэтажная квартира Мити на Фрунзенской набережной стоит не менее 80-90 миллионов рублей.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.