Стало известно, сколько миллионов ухнул Митя Фомин на ремонт своей двухэтажной квартиры в центре Москвы

Риелтор Паршиков оценил ремонт квартиры Мити Фомина в 30 миллионов рублей

Митя Фомин закончил затянувшийся на два года ремонт в своей квартире в центре Москвы и показал его результаты YouTube-каналу DOMEO.

Фото: ВК Мити Фомина is licensed under public domain

В ответ на прямой вопрос о потраченных деньгах певец заявил, что не помнит, в какую сумму ему обошёлся ремонт.

Телеграм-канал "Звездач" попросил риелтора Юрия Паршикова дать профессиональную оценку.

"Если не брать во внимание снятие плиты между этажами, а просто акцентироваться на ремонте, его стоимость не менее 30 миллионов рублей, что почти эквивалентно стоимости готовой квартиры", — прокомментировал он.

По словам эксперта, двухэтажная квартира Мити на Фрунзенской набережной стоит не менее 80-90 миллионов рублей.