В июне объём выдачи всех видов ипотек взлетел на рекордную высоту

В июне банки выдали 788 миллиардов рублей ипотек, подсчитал ЦБ

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цетробанк зафиксировал резкий рост выдач всех видов ипотеки в июне, пишет "Российская газета", ознакомившаяся с информационно-аналитическим материалом ЦБ "О развитии банковского сектора".

Фото: flickr.com by Loozrboy, CC BY-SA 2.0

"Выдачи выросли на 44%, до 788 млрд руб., что соответствует среднемесячным объёмам рекордного второго полугодия 2023 года", — уточняется в документе.

Семейная ипотека выросла на 81% до 383 миллиардов рублей — это максимум за все время действия этой льготной госпрограммы. "Вероятно, заёмщики опасались ужесточения её условий", — объяснили в ЦБ.

Выдача льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых в июне увеличились на 59% до 210 миллиардов рублей со 132 миллиардов рублей в мае — в преддверии её завершения.

Рыночная ипотека поднялась на 28% до 158 миллиардов рублей — из опасений подорожания на фоне увеличения ключевой ставки. "Это довольно существенный рост с учетом высоких рыночных ставок", — прокомментировали в ЦБ.