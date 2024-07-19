В июне объём выдачи всех видов ипотек взлетел на рекордную высоту

Цетробанк зафиксировал резкий рост выдач всех видов ипотеки в июне, пишет "Российская газета", ознакомившаяся с информационно-аналитическим материалом ЦБ "О развитии банковского сектора".
"Выдачи выросли на 44%, до 788 млрд руб., что соответствует среднемесячным объёмам рекордного второго полугодия 2023 года", — уточняется в документе.
Семейная ипотека выросла на 81% до 383 миллиардов рублей — это максимум за все время действия этой льготной госпрограммы. "Вероятно, заёмщики опасались ужесточения её условий", — объяснили в ЦБ.
Выдача льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых в июне увеличились на 59% до 210 миллиардов рублей со 132 миллиардов рублей в мае — в преддверии её завершения.
Рыночная ипотека поднялась на 28% до 158 миллиардов рублей — из опасений подорожания на фоне увеличения ключевой ставки. "Это довольно существенный рост с учетом высоких рыночных ставок", — прокомментировали в ЦБ.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.