Риелторы оторопели: высокий сезон на рынке аренды в Москве начался раньше обычного

В июне спрос на съёмное жильё в Москве превысил майский на 20%

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Высокий сезон на рынке аренды жилья в Москве начался раньше обычного, сообщили "Стройгазете" в Управлении аренды квартир компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

В июне спрос на съёмное жильё в Москве превысил майский на 20% и продолжает расти. Само собой — вместе с ценами, хотя их рост замедлился, потому что в 2023 году всё подорожало дальше некуда.

Самая бюджетная старомосковская "однушка" без мебели и техники сдаётся за 30 тысяч рублей, современная мини-студия — за 40 тысяч; дешевле всего стать москвичом внутри МКАД можно, сняв комнату в Вешняках за 14 тысяч рублей.

"В условиях круглогодичного дефицита ликвидных объектов экономкласса арендаторы стараются успеть найти подходящий вариант уже задолго до наступления периода осенней деловой активности", — объяснила заместитель директора Управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксана Полякова.

Как, собственно, им и советовал ранее риелтор Константин Барсуков.

"Стандартный высокий сезон в секторе аренды по традиции начинался во второй половине августа, но уже второй год мы наблюдаем сдвиг сроков: в прошлом году он открылся в июле, в этом году — в июне", — заключила Полякова.

Ситуацию усугубляет сокращение предложения квартир в аренду.