Рухнет ли перегретый рынок китайской недвижимости, как американский перед мировым кризисом 2008 года

В ЦК КПК рассказали о коррекции рынка недвижимости в Китае

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рынок недвижимости КНР в процессе корректировки на фоне сильно изменившегося соотношения спроса и предложения — так оценил ситуацию заместитель главы канцелярии комиссии по финансово-экономическим вопросам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Хань Вэньсю.

Фото: Flickr by Chris, CC BY 2.0

"Отношения спроса и предложения на рынке недвижимости претерпели серьёзные изменения, и рынок находится в процессе коррекции", — заявил он на пресс-конференции по итогам третьего пленума ЦК КПК XX созыва.

По его мнению, есть надежда на положительные изменения, поскольку урбанизация всё ещё продолжается, и у Китая "есть значительные возможности для высококачественного развития в сфере недвижимости".

Перегретый рынок недвижимости Поднебесной лихорадит, а банкротство застройщика Evergrande Group из-за рекордной задолженности более 13 миллиардов долларов напомнило пессимистично настроенным экспертам крах Lehman Brothers, послуживший толчком к мировому экономическому кризису 2008 года.