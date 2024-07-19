Выбор пледа: практические рекомендации для гостиной, детской и сада

Как выбрать идеальный плед для любой комнаты: советы дизайнера

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы хотите добавить комфорта, мягкости и уюта в интерьер, решение очевидно — приобретите плед.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Однако, как напоминает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости", текстиль должен выполнять и практическую функцию.

При выборе пледа следует учитывать такие аспекты, как цвет, материал, фактура и назначение комнаты.

Например, для гостиной подойдут изделия из искусственного меха или вязанные, в том числе из объемной пряжи. Цвет может соответствовать общему тону комнаты или стать ярким акцентом.

Плед для детской комнаты должен быть гипоаллергенным и выполнен из мягких натуральных материалов, приятных на ощупь. Яркие пледы понравятся детям, но они должны быть износостойкими и выдерживать частые стирки.

Если вы выбираете текстиль для веранды, балкона или сада, обратите внимание на изделия из тканей, которые легко переносят плохие погодные условия, быстро сохнут, легко стираются и не выгорают на солнце.