Один тип московской недвижимости стало гораздо дешевле снимать, и вот почему

Аренда квартир-студий в Москве подешевела на 6,1%, подсчитала "Яндекс Аренда"

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аренда квартир-студий в Москве подешевела на 6,1%, подсчитала "Яндекс Аренда". В пятницу сервис подвёл итоги полугодия на рынке столичной недвижимости.

Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов, PDM

Как оказалось, месячная динамика цен полностью соответствует сезонным колебаниям — в июне все типы квартир больше или меньше подорожали по сравнению с маем.

По итогам июня медианная арендная плата составила:

студии — 60 500 рублей (+0,9%),

однокомнатные квартиры — 58 400 рублей (+0,2%),

двухкомнатные — 83 900 рублей (+3,9%),

трёхкомнатные — 135 700 рублей (+4,4%).

"Рост стоимости во всех типах квартир в течение июня находится в рамках нормы — это традиционная сезонная динамика, которую мы отмечаем ежегодно", — объяснил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.

С начала года аренда всех квартир, кроме "однушек", в среднем подешевела. Самое заметное снижение цен продемонстрировали студии (-6,1%) и "трёшки" (-9,8%).

По мнению Жукова, это связано с низкой активностью на рынке арендного жилья в январе. "Основная причина — длинные праздники. Так, в начале года экспонировалось на 32% меньше студий и "двушек", чем в июне, а также на 62% меньше "однушек" и на 28% меньше трёхкомнатных квартир по сравнению с первым летним месяцем", — уточнил он.