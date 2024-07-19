Один тип московской недвижимости стало гораздо дешевле снимать, и вот почему

Аренда квартир-студий в Москве подешевела на 6,1%, подсчитала "Яндекс Аренда". В пятницу сервис подвёл итоги полугодия на рынке столичной недвижимости.
Как оказалось, месячная динамика цен полностью соответствует сезонным колебаниям — в июне все типы квартир больше или меньше подорожали по сравнению с маем.
По итогам июня медианная арендная плата составила:
"Рост стоимости во всех типах квартир в течение июня находится в рамках нормы — это традиционная сезонная динамика, которую мы отмечаем ежегодно", — объяснил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.
С начала года аренда всех квартир, кроме "однушек", в среднем подешевела. Самое заметное снижение цен продемонстрировали студии (-6,1%) и "трёшки" (-9,8%).
По мнению Жукова, это связано с низкой активностью на рынке арендного жилья в январе. "Основная причина — длинные праздники. Так, в начале года экспонировалось на 32% меньше студий и "двушек", чем в июне, а также на 62% меньше "однушек" и на 28% меньше трёхкомнатных квартир по сравнению с первым летним месяцем", — уточнил он.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.