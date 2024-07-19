Большинство заемщиков смогут полностью погасить ипотеку только к пенсионному возрасту

Как ипотечный кредит может повлиять на ваше финансовое будущее

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Средняя продолжительность ипотечного кредита составляет около 26 лет, что означает, что большинство заемщиков смогут полностью погасить ипотеку только к пенсионному возрасту, сообщила KP. RU глава департамента финансовой стабильности и член совета директоров Центробанка Елизавета Данилова.

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Данилова подчеркнула, что при принятии решения об оформлении ипотечного кредита важно трезво оценивать свои финансовые возможности. В качестве ориентира можно использовать показатель долговой нагрузки: если платежи по ипотеке составляют более 50% от ежемесячного дохода, лучше отложить оформление кредита до более благоприятного финансового момента.

Кроме того, ипотечным заемщикам рекомендуется создать финансовую подушку, которая поможет справиться с непредвиденными проблемами без риска для ипотечных выплат. Эксперт также предостерегает от чрезмерной надежды на будущие доходы и советует тщательно взвешивать все риски. Данилова отметила, что желание иметь собственное жилье понятно, но не следует забывать о возможных рисках попадания в долговую яму.