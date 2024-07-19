Россияне продолжают лидировать в покупке недвижимости в Турции

С апреля 2022 года россияне занимают лидирующие позиции среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. Уже 27 месяцев подряд россияне возглавляют список покупателей. В июне они приобрели 332 объекта недвижимости в этой стране, согласно данным Бюро статистики Турции (TurkStat).
По сравнению с маем, когда россияне купили 437 объектов, число сделок в июне сократилось на 24%. Однако в сравнении с апрелем этот показатель увеличился на 13,3%.
Всего в июне текущего года иностранцы приобрели 1440 жилых объектов в Турции. Это на 45,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Иностранцы составляют 1,8% от общего объема продаж недвижимости в Турции.
Интерес иностранных покупателей к турецкой недвижимости постепенно снижается из-за повышения минимальной суммы для получения вида на жительство до $200 тыс., ужесточения правил аренды жилья на краткосрочной основе и инфляции турецкой лиры.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.