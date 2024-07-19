Минцифры опровергли фейковые схемы мошенничества через портал госуслуг

Как защитить недвижимость от мошенников: советы от Минцифры

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мошенники не могут завладеть чужой недвижимостью через портал государственных услуг, заверили в Минцифры. Ведомство опровергло информацию о подобных мошеннических схемах, назвав её фейком.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

В министерстве подчеркнули, что на портале невозможно купить или продать недвижимость, а можно лишь подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности. Такое заявление должно быть подписано через приложение "Госключ", а окончательное решение о регистрации принимает Росреестр после тщательной проверки всех данных.

В приложении "Госключ" нельзя подделать электронную подпись или воспользоваться чужой подписью, пояснили в министерстве. Пользователю необходимо ввести логин и пароль от Госуслуг на каждом новом устройстве и подтвердить вход с помощью двухфакторной аутентификации. Также требуется подтвердить номер телефона, придумать 8-значный пароль и подтвердить личность с помощью биометрии загранпаспорта либо лично.

Только владелец электронной подписи может использовать "Госключ". При каждом запуске приложения нужно вводить 8-значный пароль. Восстановить или изменить пароль невозможно без удаления сертификата электронной подписи. В Минцифры отметили, что злоумышленники не смогут подписать документы в "Госключе", даже если получат доступ к телефону.

Владельцы недвижимости могут дополнительно защитить своё имущество, подав заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия без личного присутствия владельца.