Покупка квартиры в новостройке: новые риски и советы экспертов на 2024 год

Как застройщики избегают штрафов за некачественное жилье

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2024 году стало сложнее отсудить деньги у застройщика за ненадлежащее качество квартиры. Эксперты, опрошенные РИА Новости, предупредили россиян о новых рисках при покупке жилья в новостройках.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Причина в изменениях правил приемки квартир, действующих до 31 декабря 2024 года. В соответствии с постановлением, срок устранения недостатков девелопером увеличен с 45 до 60 дней. Более того, существенные замечания будут приняты только в случае, если квартиру осмотрел сторонний специалист с профильным образованием, включенный в списки НОПРИЗ или НОСТРОЙ.

Дольщики теперь не могут сразу потребовать возмещения расходов на устранение недостатков или уменьшение цены договора. У застройщика есть право отказать в выплате, пообещав самостоятельно устранить недостатки.

Эксперты объяснили, что существенные недостатки квартиры — это те, которые делают её непригодной для проживания. К несущественным относятся, например, окалины на стеклах, царапины на дверных коробках и отклонение стен по вертикали.

"Если раньше при выявлении несущественных недостатков дольщик мог не подписывать акт и ждать их устранения застройщиком, то теперь акт придется подписать, фиксируя моменты, подлежащие устранению", — отметил основатель компании "Базис Недвижимость" Артем Глухих.

Второй важный момент связан с постановлением правительства РФ №326. Согласно ему, до конца 2024 года застройщики освобождены от выплаты неустоек и пеней не только за просрочку в передаче квартиры, но и за ненадлежащее качество, добавил эксперт.