Эксперт по безопасности Власов рассказал, как защитить своё жильё от мошенников

Как защитить свою недвижимость от мошенников: советы эксперта

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы защитить своё жильё от мошенников, необходимо тщательно оформлять все документы, связанные с недвижимостью. Такой совет дал россиянам эксперт по безопасности Александр Власов.

Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

По словам Власова, злоумышленники могут завладеть квартирой с помощью стандартных махинаций при оформлении различных бумаг. Часто они обманывают владельца, уговаривая подписать документ о передаче имущества, утверждая, что речь идёт о другой сделке, например, о договоре на оказание услуги.

"Не подписывайте ничего, пока полностью не прочтёте документ, включая то, что написано самым мелким шрифтом", — подчеркнул специалист.

Он также рекомендовал не сообщать свои данные, которые могут открыть доступ к аккаунту на "Госуслугах". Через этот сервис мошенники могут украсть имущество владельца.

"Мошенники могут звонить, якобы для перерасчёта электроэнергии или коммунальной платы, или представляться сотрудниками Соцфонда, утверждая, что вам положен дополнительный пенсионный стаж. Чтобы разобраться, они могут попросить вас зайти на "Госуслуги" и сообщить им код подтверждения", — предупредил Власов.