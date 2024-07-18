Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Chery Tiggo 7 Pro Max признан самым надежным новым авто в России
Ростуризм опроверг информацию о пытках россиянок в Турции
GRL: с 1980 года охлаждающий эффект Арктики упал почти на четверть
Что форма губ говорит о вашем характере: узнайте больше
Физалис улучшает пищеварительные процессы
Intel расследует проблемы стабильности процессоров 13-го и 14-го поколений
Эксперт рассказала о самых хитрых способах обмана туристов в Турции
5 неожиданных отличий между белой и красной морковью
Замминистра спорта Аргентины Гарро призвал Месси извиниться за расизм
Эксперт по безопасности Власов рассказал, как защитить своё жильё от мошенников

Как защитить свою недвижимость от мошенников: советы эксперта

1:12
Недвижимость

Чтобы защитить своё жильё от мошенников, необходимо тщательно оформлять все документы, связанные с недвижимостью. Такой совет дал россиянам эксперт по безопасности Александр Власов.

Как защитить свою недвижимость от мошенников: советы эксперта
Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

По словам Власова, злоумышленники могут завладеть квартирой с помощью стандартных махинаций при оформлении различных бумаг. Часто они обманывают владельца, уговаривая подписать документ о передаче имущества, утверждая, что речь идёт о другой сделке, например, о договоре на оказание услуги.

"Не подписывайте ничего, пока полностью не прочтёте документ, включая то, что написано самым мелким шрифтом", — подчеркнул специалист.

Он также рекомендовал не сообщать свои данные, которые могут открыть доступ к аккаунту на "Госуслугах". Через этот сервис мошенники могут украсть имущество владельца.

"Мошенники могут звонить, якобы для перерасчёта электроэнергии или коммунальной платы, или представляться сотрудниками Соцфонда, утверждая, что вам положен дополнительный пенсионный стаж. Чтобы разобраться, они могут попросить вас зайти на "Госуслуги" и сообщить им код подтверждения", — предупредил Власов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола

Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.

Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Последние материалы
Эксперт рассказала о самых хитрых способах обмана туристов в Турции
Замминистра спорта Аргентины Гарро призвал Месси извиниться за расизм
5 неожиданных отличий между белой и красной морковью
Сколько жарить шашлык и как часто его нужно переворачивать?
В Ивановской области застраховали дом на 63 млн. рублей
Как подобрать тени для глаз в зависимости от цветотипа
Россияне проверяли пиво и молоко через "Честный знак" чаще всего
Как распознать поддельные тормозные колодки: советы эксперта
Hasbro назначило генерального менеджера Warcraft президентом Wizards of the Coast
Миф о росте межнациональной розни в России опровергнут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников