Черный цвет в интерьере: как использовать его для стильного и современного дизайна

Преимущества черного цвета в интерьере: советы по применению

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Считается, что черный цвет в интерьере — это не самое подходящее решение, особенно для жилых помещений.

Фото: flickr.com by mhx, CC BY-SA 2.0

Комната в черном цвете может выглядеть мрачно или даже драматично, но, тем не менее, этот цвет имеет свои преимущества.

Вот когда черный цвет может быть полезен:

1. Монохромный интерьер

Если вы выбрали модный монохромный стиль, то нужно выделить некоторые детали. Черный цвет может помочь в этом. Черный торшер или другой светильник могут разбавить "серость", а также можно использовать черные предметы интерьера для разграничения зон в одном помещении.

2. Эмоции

Не обязательно использовать черный цвет на стенах. Достаточно добавить черный текстиль, подушки или шторы, чтобы привнести нужные акценты.

3. Общий фон

Если мебель сливается с общим фоном помещения, можно выделить ее с помощью черных элементов, таких как ширма в темной гамме. Также темные межкомнатные двери, полки или напольные покрытия могут отлично справиться с этой задачей.