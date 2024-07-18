Секреты организации ванной комнаты: скрытые бойлеры и встроенная техника

Как создать стильный и функциональный дизайн ванной комнаты

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дизайн ванной комнаты должен сочетать функциональность, комфорт и стиль. Даже в небольшой ванной можно добиться этого без значительных затрат, если внимательно подойти к выбору элементов интерьера, чтобы они гармонично вписывались в пространство.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Водонагревательный бак

Бойлер, как правило, занимает много места. Чтобы скрыть его и сохранить общий стиль ванной, лучше заранее продумать его размещение. Отличным решением могут стать специализированные шкафы, которые можно выбрать в соответствии с дизайном помещения.

Стиральная машина

Современная жизнь трудно представима без стиральной машины. При оформлении ванной комнаты можно создать ниши, чтобы встроить стиральную машину и таким образом сэкономить пространство. Также можно встроить её в мебель — это не только удобно, но и эстетично.

Средства личной гигиены и бытовая химия

Бардак из мелких баночек и использованных полотенец может испортить любой интерьер. Чтобы избежать беспорядка, стоит использовать органайзеры для косметики и установить навесной шкаф или полочки, которые помогут поддерживать порядок и гармонично впишутся в общий дизайн.