Секреты организации ванной комнаты: скрытые бойлеры и встроенная техника

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Как создать стильный и функциональный дизайн ванной комнаты

1:16
Недвижимость

Дизайн ванной комнаты должен сочетать функциональность, комфорт и стиль. Даже в небольшой ванной можно добиться этого без значительных затрат, если внимательно подойти к выбору элементов интерьера, чтобы они гармонично вписывались в пространство.

Как создать стильный и функциональный дизайн ванной комнаты
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Водонагревательный бак

Бойлер, как правило, занимает много места. Чтобы скрыть его и сохранить общий стиль ванной, лучше заранее продумать его размещение. Отличным решением могут стать специализированные шкафы, которые можно выбрать в соответствии с дизайном помещения.

Стиральная машина

Современная жизнь трудно представима без стиральной машины. При оформлении ванной комнаты можно создать ниши, чтобы встроить стиральную машину и таким образом сэкономить пространство. Также можно встроить её в мебель — это не только удобно, но и эстетично.

Средства личной гигиены и бытовая химия

Бардак из мелких баночек и использованных полотенец может испортить любой интерьер. Чтобы избежать беспорядка, стоит использовать органайзеры для косметики и установить навесной шкаф или полочки, которые помогут поддерживать порядок и гармонично впишутся в общий дизайн.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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