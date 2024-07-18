Не вздумайте прописывать к себе кого ни попадя, и вот почему

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Юрист предупредил об уголовной ответственности за регистрацию в квартире посторонних

1:23
Недвижимость

Собственник жилого помещения обязан зарегистрировать в органах миграционного учёта всех, временно проживающих в его жилье, в течение семи дней со дня прибытия, напомнила директор Юридической группы "Яковлев и Партнёры" Мария Яковлева "Финансам Mail.ru".

Юрист предупредил об уголовной ответственности за регистрацию в квартире посторонних
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Срок, на который регистрируют "понаехавшего", законом не оговорен. Он устанавливается по договорённости между хозяином недвижимости и квартирантом, пояснил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Но лучше, чтобы регистрация по срокам совпадала с договором аренды.

В противном случае возможны подозрения в фиктивной регистрации, что чревато как административной ответственностью в виде штрафов от 2 000 до 3 000 рублей для граждан и от 350 000 до 500 000 рублей для должностных лиц, так и уголовной — штраф в размере до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо лишение свободы на срок до трёх лет, предупредила Яковлева.

Данилов посоветовал в случае досрочного отъезда жильца из квартиры не полениться и сообщить об этом в ФМС для прекращения временной регистрации.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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