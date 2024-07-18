Предсказано дальнейшее подорожание аренды жилья

Предложение квартир в аренду снизилось на 22%, подсчитал "Дом.РФ"

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аренда жилья будет дорожать из-за роста зарплат и ипотечных ставок, узнала в четверг "Российская газета" в аналитическом центре "Дом.РФ".

Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов, PDM

Процесс закономерный — по итогам второго квартала предложение квартир в аренду снизилось на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в Москве — на 40%.

Спрос тем временем растёт — количество закрытых объявлений об аренде за квартал увеличилось на 30%. Съёмные квартиры расходятся как горячие пирожки — срок экспозиции сократился в среднем на одну-две недели.

В дальнейшем спрос продолжит расти, уверен руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

"Во-первых, активность арендаторов поддерживается высокими темпами роста заработных плат. Во-вторых, после сворачивания "Льготной ипотеки" граждане станут чаще рассматривать аренду в качестве альтернативы покупке жилья в собственность", — объяснил он.

Сегодня арендная плата за съёмную жилплощадь уже вдвое меньше ежемесячного ипотечного платежа, добавил он.

В результате средняя стоимость аренды жилья в среднем по стране выросла до рекордных 38 тысяч рублей в месяц, в Москве — до 89 тысяч.