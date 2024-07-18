"Вы там одурели": жители Казани обвиняют БРИКС в росте цен на аренду недвижимости

Жители Казани обвиняют БРИКС в росте цен на аренду недвижимости

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Казани местные жители выразили возмущение возможным ростом цен на рынке недвижимости, в частности на аренду квартир, сообщает inkazan. ru.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

В одной из публикаций автор ссылается на прогноз аналитика и инвестора Евгения Ходченкова. Эксперт предсказал, что осенью 2024 года аренда квартир может подорожать на 5-10%.

Основной причиной роста цен станет приток студентов из других населенных пунктов в крупные города на учебу. Кроме того, повышение ключевой ставки уже оказывает влияние на стоимость аренды.

Один из жителей Казани упомянул о предстоящем наплыве студентов.

"Держимся, как можем", — написал анонимный пользователь.

В комментариях отметили, что студентам высших учебных заведений также придется арендовать жилье, отчасти из-за предстоящего саммита БРИКС.

Наталья поделилась, что некоторых студентов уже попросили временно покинуть Деревню Универсиады. Однако Казанский федеральный университет официально заявил, что проживающих в общежитиях переселят в другие корпуса.

"Если не ошибаюсь, то до ноября доступ туда будет закрыт. Множество иностранных студентов, а размещать их негде. Поэтому и подорожает съемное жилье", — добавила девушка.

Другие жители Казани согласились с мнением, что повышенный спрос приведет к значительному росту цен на аренду.

"Все дорожает — квартиры, ЖКХ, продукты, а зарплата когда повысится? Вы там одурели что ли?" — возмутилась еще одна местная жительница.