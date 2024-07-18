Топ-5 вещей, от которых нужно избавиться для чистоты и уюта дома

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Как правильно очистить дом от ненужных вещей

1:22
Недвижимость

Регулярно освобождайте пространство в доме от хлама, старых и ненужных вещей. Эта простая мера не только освободит полки, но и улучшит общий вид помещения.

Как правильно очистить дом от ненужных вещей
Фото: commons.wikimedia.org by Fleshgrinder, CC0

Даже самый дорогой ремонт может быть испорчен, если в доме будет беспорядок.

Но что следует выбросить в первую очередь?

Сломанная мебель
Старый, любимый диван с протертой обивкой может вызывать приятные воспоминания, но если его нельзя починить, лучше избавиться от него. Такая мебель привлекает ненужное внимание и создаёт впечатление финансовых трудностей у владельцев.

Искусственные цветы
Они удешевляют интерьер и выглядят безвкусно. Лучше отдавать предпочтение живым цветам, будь то букеты в вазах или растения в горшках.

Старая одежда
Лучше отдать её нуждающимся или продать, особенно если она не носилась несколько лет, не подходит по размеру или просто разонравилась.

Банки
Если никто в доме не занимается консервированием овощей на зиму, нет смысла хранить эти предметы. Скорее всего, они больше никогда не пригодятся.

Стройматериалы
Остались обрезки обоев или другие остатки после ремонта? Не стоит ждать, что они понадобятся. Лучше освободить пространство от этих вещей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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