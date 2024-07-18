Ипотека не влияет на цены: почему вторичный рынок недвижимости остается стабильным в 2024 году

Спрос на вторичную недвижимость в России упал на треть

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В апреле-июне 2024 года спрос на вторичное жилье в России снизился на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает информационное агентство "РБК", ссылаясь на Евгения Белокурова, коммерческого директора сервиса "Яндекс Недвижимость".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По словам Белокурова, основные причины снижения интереса связаны с сезонным фактором: летом многие продавцы временно приостанавливают продажу недвижимости из-за отпусков, а потребители откладывают покупки на более удобное время.

Евгений Белокуров отметил, что в отличие от рынка новостроек, где спрос стимулировался государственными программами, спрос на вторичное жилье зависит исключительно от рыночных ставок по ипотеке.

Согласно данным Алексея Попова, руководителя Циан. Аналитики, количество сделок в регионах, оперативно публикующих данные (Москва, Ленинградская область, Санкт-Петербург), во II квартале увеличилось на 19% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Он также отметил, что цены на вторичное жилье практически не изменились в течение двух кварталов 2024 года, хотя рост замедлился к концу периода.

Алексей Попов добавил, что несмотря на высокие ставки по ипотеке, многие продавцы не готовы снижать цены, предпочитая временно снять свои объекты с продажи.

Сергей Шлома, директор направления "Вторичный рынок" компании "Инком-Недвижимость", также подчеркнул, что на фоне снижения спроса цены на жилье не падают, так как многие продавцы предпочитают ждать более выгодного времени для продажи.

Шлома уверен, что корректировка цен будет плавной, около 1% в месяц, и продавцы психологически готовы к такому развитию событий.