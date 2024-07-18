Россияне массово бросились скупать строительные материалы

Летом спрос на строительные материалы в России вырос на более чем 50 процентов. Эту информацию сообщает портал "Газета.Ru" с ссылкой на исследование компании Dalli, занимающейся доставкой товаров.
Исследование среди покупателей интернет-магазинов показало, что россияне стали активнее приобретать строительные материалы на 53 процента. Средний чек увеличился на 17 процентов и составил 6,1 тысячи рублей. В то же время, несмотря на увеличение стоимости строительных материалов, потребители продолжают активно заниматься строительством и ремонтом на дачах.
Эксперты отмечают, что увеличение спроса на стройматериалы обычно происходит перед началом дачного сезона в марте-апреле. В этот период покупатели активно заказывают инструменты для ремонта, семена, грунт, удобрения и другие товары, необходимые для работы на загородных участках.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.