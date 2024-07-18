Особняк рэпера Дрейка в Торонто затопило в результате сильного ливня

Особняк рэпера Дрейка в Торонто был затоплен в результате сильного ливня, который обрушился на город во вторник, 16 июля. Об этом сообщает CBC.
На видео, опубликованном в СМИ, видно, как вода стремительно заливает дом через просвет между полом и закрытой дверью. Сам рэпер пошутил на этот счет, сказав: "Лучше бы это был эспрессо-мартини".
Портал CTVnews также опубликовал кадры последствий ливня: затопленные улицы, автомобили, застрявшие в гигантских лужах, и люди, борющиеся с водой, достигающей почти по пояс.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.