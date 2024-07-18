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Особняк рэпера Дрейка в Торонто затопило в результате сильного ливня

Особняк рэпера Дрейка в Торонто затопило

0:38
Недвижимость

Особняк рэпера Дрейка в Торонто был затоплен в результате сильного ливня, который обрушился на город во вторник, 16 июля. Об этом сообщает CBC.

Особняк рэпера Дрейка в Торонто затопило
Фото: PxHere is licensed under CC0

На видео, опубликованном в СМИ, видно, как вода стремительно заливает дом через просвет между полом и закрытой дверью. Сам рэпер пошутил на этот счет, сказав: "Лучше бы это был эспрессо-мартини".

Портал CTVnews также опубликовал кадры последствий ливня: затопленные улицы, автомобили, застрявшие в гигантских лужах, и люди, борющиеся с водой, достигающей почти по пояс.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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