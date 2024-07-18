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Лучшие идеи для долговечного ремонта: как сохранить современный и универсальный интерьер на десятилетия вперед

Эксперты рассказали, как правильно оформить долговечный и универсальный интерьер

1:21
Недвижимость

Желаете провести ремонт, чтобы долгие годы не возвращаться к этому делу? Всё зависит от стиля, в котором будет оформлено помещение. Важно представить целостный интерьер, включая мебель и цвет стен.

Эксперты рассказали, как правильно оформить долговечный и универсальный интерьер
Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, CC0

Чтобы ремонт прослужил несколько лет вперёд, интерьер должен соответствовать нескольким критериям:

Цвет
Отдавайте предпочтение минимализму, исключая яркие оттенки, рисунки и синтетические материалы, чтобы не утомлять глаза. Мебель должна быть универсальной.

Стиль
Выбор стиля ограничен. Старайтесь придерживаться строгих форм, ровных поверхностей и пастельных цветов, избегая излишней детализации. Мебели должно быть не слишком много, а текстиль — соответствовать общему стилю.

Освещение
Предпочтение следует отдать встроенному освещению, избегая люстр с кристаллами и бра. Если выбираете люстру, предпочтение стоит отдать лаконичным дизайнам, а для дополнительного освещения — выдержанным торшерам.

Отдайте предпочтение холодному хрому или черному металлу, избегая золота и серебра, чтобы избежать перегрузки убранства. Важно не переборщить, чтобы помещение не стало слишком стерильным. Тогда ремонт прослужит вам долгие годы — минимум 10 лет.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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