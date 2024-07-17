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Как грамотно подготовиться к масштабному ремонту: экспертные советы и пошаговый план

Как избежать ошибок при подготовке к капитальному ремонту

1:25
Недвижимость

Перед началом масштабного ремонта важно четко определить, каким должен быть конечный результат.

Как избежать ошибок при подготовке к капитальному ремонту
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Возможно, достаточно будет переклеить обои и перекрасить потолок. Но если планируются значительные изменения, спешка может привести к ошибкам. Вот проверенная схема действий.

Первый шаг
Самое сложное и важное перед началом ремонта — это представить, каким должен быть результат. Это отправная точка всех работ. Все идеи лучше продумать до начала ремонта, иначе позже может оказаться, что часть из них реализовать невозможно.

Второй шаг
От эскизов и рисунков нужно перейти к планировке, особенно если планируется разделение комнаты на зоны. Возможно, достаточно переставить мебель, чтобы комната стала свежее и комфортнее.

Третий шаг
Необходимо спланировать покупку мебели. Желательно еще до начала ремонта иметь четкое представление о том, что и где будет стоять, и в каких цветах.

Четвертый шаг
Коммуникации — это ключевой момент. Для решения некоторых вопросов может потребоваться помощь специалистов. Например, в ванной комнате потребуется работа сантехника, а также электрика или газовика.

Если не запланировать эти работы заранее, можно потерять много времени и потратить дополнительные деньги.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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