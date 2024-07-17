Эксперты рассказали, как избежать основных ошибок при ремонте квартиры

Планируя ремонт и выделяя на него значительную сумму из семейного бюджета, важно тщательно продумать все детали, чтобы избежать дополнительных расходов в будущем.
Дорогая краска не скроет недостатков, возникающих из-за непродуманных мелочей на начальном этапе.
Вот некоторые распространенные ошибки, которые часто допускают при ремонте.
1. Электрика
Необходимо четко определить количество и расположение розеток. В противном случае, после расстановки мебели розетки могут оказаться за диваном или другой мебелью и стать бесполезными.
2. Черновые работы
Кажется, это мелочь, но перед переходом к следующему этапу работ важно дать стяжке высохнуть. В противном случае могут возникнуть проблемы с ламинатом или плиткой. То же самое касается и штукатурки.
3. Покупка в комплекте
Это относится к замене электроустановки. Некоторые модели выключателей или розеток требуют специфичных установочных коробок, а не стандартных.
4. Изоляция
Шум — это серьезная проблема в многоквартирных домах. Если хорошо слышны разговоры соседей, потребуется дополнительная звукоизоляция. Современные производители предлагают разнообразные материалы, но иногда лучше обратиться за консультацией к специалисту.
5. Материалы
Если планируется нанесение слоя штукатурки и шпатлевки, необходимо выбирать смеси одного производителя. Это гарантирует качественный ремонт и избегание лишних расходов.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.