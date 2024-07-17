Эксперты рассказали, как избежать основных ошибок при ремонте квартиры

Как избежать частых ошибок при ремонте: советы экспертов

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планируя ремонт и выделяя на него значительную сумму из семейного бюджета, важно тщательно продумать все детали, чтобы избежать дополнительных расходов в будущем.

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, CC0

Дорогая краска не скроет недостатков, возникающих из-за непродуманных мелочей на начальном этапе.

Вот некоторые распространенные ошибки, которые часто допускают при ремонте.

1. Электрика

Необходимо четко определить количество и расположение розеток. В противном случае, после расстановки мебели розетки могут оказаться за диваном или другой мебелью и стать бесполезными.

2. Черновые работы

Кажется, это мелочь, но перед переходом к следующему этапу работ важно дать стяжке высохнуть. В противном случае могут возникнуть проблемы с ламинатом или плиткой. То же самое касается и штукатурки.

3. Покупка в комплекте

Это относится к замене электроустановки. Некоторые модели выключателей или розеток требуют специфичных установочных коробок, а не стандартных.

4. Изоляция

Шум — это серьезная проблема в многоквартирных домах. Если хорошо слышны разговоры соседей, потребуется дополнительная звукоизоляция. Современные производители предлагают разнообразные материалы, но иногда лучше обратиться за консультацией к специалисту.

5. Материалы

Если планируется нанесение слоя штукатурки и шпатлевки, необходимо выбирать смеси одного производителя. Это гарантирует качественный ремонт и избегание лишних расходов.