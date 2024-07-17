Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Кубани сокращают сферы для работы мигрантов
Как приготовить капусту с картофелем и удивить близких
Событие Apple в Нью-Йорке: новшества в игровом опыте на iOS устройствах
Как без труда быстро прореживать морковь на грядке
Telegraph: Клопп не согласился стать тренером сборной Англии по футболу
Продажи подержанных авто в России: снижение впервые в этом году
Какие украшения и аксессуары добавляют лишних лет: избегайте этих ошибок
Зеленский предложил лишать государственных наград за поддержку России
Американец Киттс, которого отстранили за допинг, выступит на Олимпиаде
Лучшие цветовые решения для детской комнаты: от белого до фиолетового

Как выбрать идеальный цвет для детской комнаты

Недвижимость

Детская комната часто ассоциируется с розовым цветом для девочек и голубым для мальчиков, как будто других вариантов нет.

Как выбрать идеальный цвет для детской комнаты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На самом деле, цветовая палитра гораздо шире, и существует множество удачных сочетаний. Однако родители часто следуют стереотипам и совершают банальные ошибки.

Вот некоторые из самых удачных цветов и сочетаний для детской комнаты.

Перед покупкой краски или обоев нужно учесть:

  • пол ребенка
  • возраст
  • личные предпочтения и особенности
  • расположение детской относительно сторон света и уровень освещения
  • размеры комнаты
  • цвет мебели

Остальное не должно вызвать проблем.

Белый
Этот цвет считается универсальным. Он положительно влияет на настроение, улучшает освещение и отлично сочетается с другими цветами.

Красный
Активирует работу мозга и повышает настроение, но не подходит для отдыха и расслабления. Лучше использовать его для акцентов — шторы, вазы, настольная лампа и т. д.

Оранжевый
Стимулирует творчество и повышает самооценку, улучшает настроение и аппетит. Похож на него и желтый цвет, который в зависимости от оттенков улучшает внимание и повышает активность.

Зеленый
Способствует расслаблению и создает ощущение безопасности. Однако для медлительных и спокойных детей лучше сочетать его с другими цветами.

Голубой
Помогает расслабиться, но затрудняет концентрацию. Зону рабочего стола в этот цвет оформлять не стоит — ребенок будет отвлекаться.

Синий
Благотворно влияет на сон и снимает усталость, но если все оформить в синий, это может вызвать тоску.

Фиолетовый
Подходит для творческих детей и фантазеров, но глубокие оттенки могут навредить. Лучше использовать светлые тона.

Серый
Этот цвет может показаться скучным и монотонным, но он успокаивает и вселяет уверенность. Хорошо сочетается с другими цветами.

Черный
Этот цвет не рекомендуется для детской комнаты. Если подросток хочет добавить черные элементы, родителям стоит обратить внимание на его поведение.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Последние материалы
DMN: ученые нашли в мозге источник креативности
Эксперт рассказал, как предотвратить потерю багажа в аэропорту
Страховщики должны выплатить 112 млн.$ за сгоревший НПЗ
Адиев: Вылет "Ахмата" из РПЛ стал бы ударом по самолюбию
Имущество производителя "Хортиця" национализировали
Косметолог Давыдова: как правильно использовать сыворотки для лица
Стало известно, как понять, что кошка болеет
The Guardian: глобальное потепление угрожает интернету
В России из-за жары может произойти сокращение урожая овощей
Что делать при утере багажа в аэропорту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников