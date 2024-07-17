Лучшие цветовые решения для детской комнаты: от белого до фиолетового

Детская комната часто ассоциируется с розовым цветом для девочек и голубым для мальчиков, как будто других вариантов нет.
На самом деле, цветовая палитра гораздо шире, и существует множество удачных сочетаний. Однако родители часто следуют стереотипам и совершают банальные ошибки.
Вот некоторые из самых удачных цветов и сочетаний для детской комнаты.
Перед покупкой краски или обоев нужно учесть:
Остальное не должно вызвать проблем.
Белый
Этот цвет считается универсальным. Он положительно влияет на настроение, улучшает освещение и отлично сочетается с другими цветами.
Красный
Активирует работу мозга и повышает настроение, но не подходит для отдыха и расслабления. Лучше использовать его для акцентов — шторы, вазы, настольная лампа и т. д.
Оранжевый
Стимулирует творчество и повышает самооценку, улучшает настроение и аппетит. Похож на него и желтый цвет, который в зависимости от оттенков улучшает внимание и повышает активность.
Зеленый
Способствует расслаблению и создает ощущение безопасности. Однако для медлительных и спокойных детей лучше сочетать его с другими цветами.
Голубой
Помогает расслабиться, но затрудняет концентрацию. Зону рабочего стола в этот цвет оформлять не стоит — ребенок будет отвлекаться.
Синий
Благотворно влияет на сон и снимает усталость, но если все оформить в синий, это может вызвать тоску.
Фиолетовый
Подходит для творческих детей и фантазеров, но глубокие оттенки могут навредить. Лучше использовать светлые тона.
Серый
Этот цвет может показаться скучным и монотонным, но он успокаивает и вселяет уверенность. Хорошо сочетается с другими цветами.
Черный
Этот цвет не рекомендуется для детской комнаты. Если подросток хочет добавить черные элементы, родителям стоит обратить внимание на его поведение.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.