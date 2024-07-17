Рынок недвижимости Санкт-Петербурга погряз в суевериях и плохих приметах

Около 50% петербуржцев готовы из суеверия усомниться в покупке жилья

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почти половина петербуржцев готова из суеверия пересмотреть принятое ранее решение о покупке жилья, пишет "Вечерний Санкт-Петербург", опубликовавший итоги опроса, проведённого девелопером ПИК и страховой компанией "Росгосстрах".

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Топ примет о жилье, в которые верят больше всего жителей Северной столицы:

запустить кошку в новую квартиру первой — 53%,

устроить пышное застолье в честь новоселье — 26%,

повесить подкову над дверью — 21%,

мужчина первым должен перешагнуть порог нового дома — 21%,

монета под порогом — 15%,

"забрать домового" из старой квартиры — 6%.

Готовы из суеверия изменить принятое ранее решение о покупке объекта:

22% опрошенных усомнятся в подобной недвижимости,

20% будут рассматривать её в зависимости от самой приметы,

6% — откажутся от приобретения.

63% опрошенных в приметы не верят, но на всякий случай соблюдают их. К суевериям в равной степени склонны и мужчины (51%) и женщины (49%).