Рынок недвижимости Санкт-Петербурга погряз в суевериях и плохих приметах

Почти половина петербуржцев готова из суеверия пересмотреть принятое ранее решение о покупке жилья, пишет "Вечерний Санкт-Петербург", опубликовавший итоги опроса, проведённого девелопером ПИК и страховой компанией "Росгосстрах".
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Топ примет о жилье, в которые верят больше всего жителей Северной столицы:
запустить кошку в новую квартиру первой — 53%,
устроить пышное застолье в честь новоселье — 26%,
повесить подкову над дверью — 21%,
мужчина первым должен перешагнуть порог нового дома — 21%,
монета под порогом — 15%,
"забрать домового" из старой квартиры — 6%.
Готовы из суеверия изменить принятое ранее решение о покупке объекта:
22% опрошенных усомнятся в подобной недвижимости,
20% будут рассматривать её в зависимости от самой приметы,
6% — откажутся от приобретения.
63% опрошенных в приметы не верят, но на всякий случай соблюдают их. К суевериям в равной степени склонны и мужчины (51%) и женщины (49%).
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.