Инвесторы посыпают голову пеплом: покупка жилья на стадии котлована утратила выгоду

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Разница в ценах на новостройки на стадии котлована и готовые сократилась с 66% до 19%

1:22
Недвижимость

Разница в стоимости квадратного метра на начальной и завершающей стадии строительства многоквартирного жилья заметно сократилась, пишет "Российская газета" со ссылкой на специальный обзор Аналитического центра "Дом.РФ".

Разница в ценах на новостройки на стадии котлована и готовые сократилась с 66% до 19%
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В среднем по России ценовой разрыв между жильём в доме на стадии котлована и готовом к сдаче снизился с 53% в 2020 году до 22% в 2023-м, в Москве — с 66% до 19% соответственно.

"Ещё несколько лет назад квартира, купленная в инвестиционных целях на начальном этапе строительства, за два года могла принести порядка 50% прибыли при перепродаже. Такая маржинальность была обусловлена высокими рисками вложения средств на ранних стадиях реализации проекта", — пояснил руководитель Аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

По его мнению, тенденция обусловлена переходом строительной отрасли на счета эскроу и проектное финансирование.

Теперь спекуляции с недвижимостью стали невыгодными — проще положить деньги на депозит. И это положительный результат реформы проектного финансирования, уверен Гольдберг: строительство стало наконец ориентировано на новосёлов, а не инвесторов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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