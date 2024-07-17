Инвесторы посыпают голову пеплом: покупка жилья на стадии котлована утратила выгоду

Разница в стоимости квадратного метра на начальной и завершающей стадии строительства многоквартирного жилья заметно сократилась, пишет "Российская газета" со ссылкой на специальный обзор Аналитического центра "Дом.РФ".
В среднем по России ценовой разрыв между жильём в доме на стадии котлована и готовом к сдаче снизился с 53% в 2020 году до 22% в 2023-м, в Москве — с 66% до 19% соответственно.
"Ещё несколько лет назад квартира, купленная в инвестиционных целях на начальном этапе строительства, за два года могла принести порядка 50% прибыли при перепродаже. Такая маржинальность была обусловлена высокими рисками вложения средств на ранних стадиях реализации проекта", — пояснил руководитель Аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
По его мнению, тенденция обусловлена переходом строительной отрасли на счета эскроу и проектное финансирование.
Теперь спекуляции с недвижимостью стали невыгодными — проще положить деньги на депозит. И это положительный результат реформы проектного финансирования, уверен Гольдберг: строительство стало наконец ориентировано на новосёлов, а не инвесторов.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.