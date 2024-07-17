Ставки растут: что дальше будет с ипотекой в России

Аналитики связали рост ставок по рыночной ипотеке с ожиданиями банков повышения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании, пишут РИА Новости в среду.
К 12 июля средняя ставка по ипотеке в России достигла 19,6% за новостройки и 19,7% на вторичном рынке, привёл данные "Дом.РФ" аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.
К подорожанию жилищные кредиты подталкивает ужесточение монетарной политики Банка России. "На мой взгляд, пик ужесточения монетарной политики в РФ уже близок, соответственно, я не ожидаю какого-то существенного дальнейшего роста ипотечных ставок", — заметил эксперт.
"В то же время первое снижение ключевой ставки, вероятно, произойдёт не ранее начала следующего года, поэтому и ипотечные ставки будут оставаться повышенными ещё долго", — предрёк он.
"Высокие ставки останутся до конца лета 2025 года", — согласен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
"Это болезненно как для банков (у них снижаются выдачи), так и для покупателей (переплата достигает 4-5 раз)", — оценил он.
Сыграло роль и окончание льготной ипотеки, способствовавшее росту спроса на ипотеку обычную, добавил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.