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Ставки растут: что дальше будет с ипотекой в России

Средняя ставка по ипотеке превысила 19,6%, подсчитал "Дом.РФ"

1:30
Недвижимость

Аналитики связали рост ставок по рыночной ипотеке с ожиданиями банков повышения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании, пишут РИА Новости в среду.

Средняя ставка по ипотеке превысила 19,6%, подсчитал "Дом.РФ"
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

К 12 июля средняя ставка по ипотеке в России достигла 19,6% за новостройки и 19,7% на вторичном рынке, привёл данные "Дом.РФ" аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

К подорожанию жилищные кредиты подталкивает ужесточение монетарной политики Банка России. "На мой взгляд, пик ужесточения монетарной политики в РФ уже близок, соответственно, я не ожидаю какого-то существенного дальнейшего роста ипотечных ставок", — заметил эксперт.

"В то же время первое снижение ключевой ставки, вероятно, произойдёт не ранее начала следующего года, поэтому и ипотечные ставки будут оставаться повышенными ещё долго", — предрёк он.

"Высокие ставки останутся до конца лета 2025 года", — согласен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

"Это болезненно как для банков (у них снижаются выдачи), так и для покупателей (переплата достигает 4-5 раз)", — оценил он.

Сыграло роль и окончание льготной ипотеки, способствовавшее росту спроса на ипотеку обычную, добавил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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