10 идей для вечного тренда в интерьере: натуральные материалы и минимализм

10 идей для вечного тренда в интерьере

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мода — это явление непредсказуемое, иногда возвращающееся в прошлое, а иногда уносящее нас вперед. Следить за всеми изменениями практически невозможно, а поддерживать интерьер в соответствии с последними трендами еще сложнее.

Фото: https://www.firestock.info/belyiy-dizayn-kvartiryi-s-podsvetkoy-white-design-apartment-with-lighting/

Тем не менее, есть несколько идей, которые помогут создать нейтральный образ, подходящий для любых модных новшеств:

1. Чтобы всегда быть в тренде, стоит черпать идеи для ремонта у мировых знаменитостей.

2. Избегайте навязчивых рисунков и принтов в текстиле, обоях и обивке мебели.

3. Отдавайте предпочтение предметам интерьера без декоративной отделки: никаких обоев и стекла с рисунками, никаких сложных узоров на шторах.

4. Выбирайте натуральные материалы вместо пластиковых имитаций. Фотообои с пейзажами остались в прошлом.

5. Натуральные оттенки помогут сохранить интерьер в актуальном состоянии. Избегайте экзотических и кричащих цветов в оформлении.

6. То, что становится массово популярным, быстро выходит из моды. Предметы интерьера, которые получили широкое распространение, вскоре могут стать символом дурного вкуса.

7. Главное — сохранить индивидуальность, подчеркивая свои достижения и увлечения.

8. Ваш основной стиль жизни должен гармонировать с интерьером жилья.

9. В этом могут помочь ваше творчество и хобби.

10. Темные тона в оформлении могут быть удачным выбором, даже если они не в моде. Главное — правильно подобрать освещение.