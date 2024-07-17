10 идей для вечного тренда в интерьере: натуральные материалы и минимализм

Мода — это явление непредсказуемое, иногда возвращающееся в прошлое, а иногда уносящее нас вперед. Следить за всеми изменениями практически невозможно, а поддерживать интерьер в соответствии с последними трендами еще сложнее.
Тем не менее, есть несколько идей, которые помогут создать нейтральный образ, подходящий для любых модных новшеств:
1. Чтобы всегда быть в тренде, стоит черпать идеи для ремонта у мировых знаменитостей.
2. Избегайте навязчивых рисунков и принтов в текстиле, обоях и обивке мебели.
3. Отдавайте предпочтение предметам интерьера без декоративной отделки: никаких обоев и стекла с рисунками, никаких сложных узоров на шторах.
4. Выбирайте натуральные материалы вместо пластиковых имитаций. Фотообои с пейзажами остались в прошлом.
5. Натуральные оттенки помогут сохранить интерьер в актуальном состоянии. Избегайте экзотических и кричащих цветов в оформлении.
6. То, что становится массово популярным, быстро выходит из моды. Предметы интерьера, которые получили широкое распространение, вскоре могут стать символом дурного вкуса.
7. Главное — сохранить индивидуальность, подчеркивая свои достижения и увлечения.
8. Ваш основной стиль жизни должен гармонировать с интерьером жилья.
9. В этом могут помочь ваше творчество и хобби.
10. Темные тона в оформлении могут быть удачным выбором, даже если они не в моде. Главное — правильно подобрать освещение.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.