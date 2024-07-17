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10 идей для вечного тренда в интерьере: натуральные материалы и минимализм

10 идей для вечного тренда в интерьере

1:46
Недвижимость

Мода — это явление непредсказуемое, иногда возвращающееся в прошлое, а иногда уносящее нас вперед. Следить за всеми изменениями практически невозможно, а поддерживать интерьер в соответствии с последними трендами еще сложнее.

10 идей для вечного тренда в интерьере
Фото: https://www.firestock.info/belyiy-dizayn-kvartiryi-s-podsvetkoy-white-design-apartment-with-lighting/

Тем не менее, есть несколько идей, которые помогут создать нейтральный образ, подходящий для любых модных новшеств:

1. Чтобы всегда быть в тренде, стоит черпать идеи для ремонта у мировых знаменитостей.

2. Избегайте навязчивых рисунков и принтов в текстиле, обоях и обивке мебели.

3. Отдавайте предпочтение предметам интерьера без декоративной отделки: никаких обоев и стекла с рисунками, никаких сложных узоров на шторах.

4. Выбирайте натуральные материалы вместо пластиковых имитаций. Фотообои с пейзажами остались в прошлом.

5. Натуральные оттенки помогут сохранить интерьер в актуальном состоянии. Избегайте экзотических и кричащих цветов в оформлении.

6. То, что становится массово популярным, быстро выходит из моды. Предметы интерьера, которые получили широкое распространение, вскоре могут стать символом дурного вкуса.

7. Главное — сохранить индивидуальность, подчеркивая свои достижения и увлечения.

8. Ваш основной стиль жизни должен гармонировать с интерьером жилья.

9. В этом могут помочь ваше творчество и хобби.

10. Темные тона в оформлении могут быть удачным выбором, даже если они не в моде. Главное — правильно подобрать освещение.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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