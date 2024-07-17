Фаянс или фарфор: как выбрать идеальную раковину для ванной

Существует много аспектов, которые следует учитывать при выборе раковины для ванной.
Один из них — материал, из которого изготовлена раковина. По мнению эксперта из сетевого издания "БелНовости" дизайнера Юлии Тычино, наиболее распространенный выбор — керамическая раковина.
Керамика для раковин может быть двух видов: фаянс и фарфор.
Внешне они мало отличаются друг от друга, и их характеристики во многом схожи.
И фаянс, и фарфор имеют привлекательный внешний вид, белый цвет и высокую термостойкость.
Кроме того, оба материала характеризуются низким уровнем шума, что означает, что вода, стекающая с крана на поверхность раковины, не производит неприятных звуков.
И фаянс, и фарфор легко ухаживать — для их чистки подходит любое моющее средство.
Однако фарфор считается более премиальным выбором по сравнению с фаянсом. Этот материал менее пористый, что позволяет ему сохранять яркость и чистоту дольше.
В то же время, фарфоровые раковины обычно стоят дороже, чем их фаянсовые аналоги, но они считаются более долговечными и качественными.
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