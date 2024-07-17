Фаянс или фарфор: как выбрать идеальную раковину для ванной

Как выбрать идеальную раковину для ванной

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Существует много аспектов, которые следует учитывать при выборе раковины для ванной.

Фото: openverse.org by spakattacks, CC BY 2.0

Один из них — материал, из которого изготовлена раковина. По мнению эксперта из сетевого издания "БелНовости" дизайнера Юлии Тычино, наиболее распространенный выбор — керамическая раковина.

Керамика для раковин может быть двух видов: фаянс и фарфор.

Внешне они мало отличаются друг от друга, и их характеристики во многом схожи.

И фаянс, и фарфор имеют привлекательный внешний вид, белый цвет и высокую термостойкость.

Кроме того, оба материала характеризуются низким уровнем шума, что означает, что вода, стекающая с крана на поверхность раковины, не производит неприятных звуков.

И фаянс, и фарфор легко ухаживать — для их чистки подходит любое моющее средство.

Однако фарфор считается более премиальным выбором по сравнению с фаянсом. Этот материал менее пористый, что позволяет ему сохранять яркость и чистоту дольше.

В то же время, фарфоровые раковины обычно стоят дороже, чем их фаянсовые аналоги, но они считаются более долговечными и качественными.