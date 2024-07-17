Идеальное решение для маленьких квартир: встроенный шкаф до потолка

Просторная гардеробная, где можно разместить всю одежду, обувь и аксессуары, является желанием многих модниц. Однако Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", не рекомендует использовать такое решение в небольшой квартире.
Её аргумент прост: для полноценной гардеробной требуется значительное пространство, что обычно подразумевает выделение отдельной комнаты, например, кладовки. Только в таких условиях гардеробная может эффективно выполнять свои функции.
Вместо этого специалисты советуют установить встроенный шкаф до потолка глубиной 60-80 см, если позволяют размеры помещения. В идеале, выделите для шкафа всю стену.
Внутри шкафа организуйте пространство таким образом, чтобы каждый член семьи имел свою зону хранения. Одежду разложите по категориям и частоте использования, обувь уложите в коробки, а сумки разместите одну над другой в узкой секции.
Также стоит уделить внимание созданию места для хранения пылесоса, швабры и других предметов для уборки.
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