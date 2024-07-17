Идеальное решение для маленьких квартир: встроенный шкаф до потолка

Как создать идеальную гардеробную в небольшой квартире

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Просторная гардеробная, где можно разместить всю одежду, обувь и аксессуары, является желанием многих модниц. Однако Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", не рекомендует использовать такое решение в небольшой квартире.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, CC BY-SA 3.0

Её аргумент прост: для полноценной гардеробной требуется значительное пространство, что обычно подразумевает выделение отдельной комнаты, например, кладовки. Только в таких условиях гардеробная может эффективно выполнять свои функции.

Вместо этого специалисты советуют установить встроенный шкаф до потолка глубиной 60-80 см, если позволяют размеры помещения. В идеале, выделите для шкафа всю стену.

Внутри шкафа организуйте пространство таким образом, чтобы каждый член семьи имел свою зону хранения. Одежду разложите по категориям и частоте использования, обувь уложите в коробки, а сумки разместите одну над другой в узкой секции.

Также стоит уделить внимание созданию места для хранения пылесоса, швабры и других предметов для уборки.