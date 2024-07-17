Петербуржец получил 7,2 миллиона рублей за залитую квартиру и остался недоволен

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Житель Санкт-Петербурга Павел Манин, выигравший суд против АО "Теплосеть — Санкт-Петербурга" и страховой компании "СОГАЗ" с взысканием 7,2 миллиона рублей за затопленную квартиру, остался недоволен решением и намерен его обжаловать, сообщает РИА Новости.

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По мнению истца, сумма компенсации занижена. Его адвокат Эльнара Троицкая утверждает, что ошибка произошла из-за того, что судебную экспертизу проводило учреждение, назначенное теплосетью.

"Была заявлена более высокая стоимость утраченного имущества, но суд её не учёл, поскольку эксперт посчитал, что такие электроприборы, как телевизор и пылесос, не могли быть повреждены кипятком", — пояснила Троицкая.

Она также добавила, что её клиент рассчитывал на компенсацию убытков за аренду жилья, так как ему негде было жить в течение года, пока длился судебный процесс.