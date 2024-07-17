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Семья с инвалидами в Волгограде осталась без жилья из-за долгов

В Волгограде двух инвалидов лишили квартиры из-за долгов

2:04
Недвижимость

В Волгограде семья с двумя инвалидами осталась без жилья из-за долгов. Судебные приставы сочли решение законным, сообщает "Ридус".

В Волгограде двух инвалидов лишили квартиры из-за долгов
Фото: pxhere.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Приставы конфисковали и выставили на аукцион квартиру 54-летней Ольги Алдавик. Она ухаживает за 33-летней дочерью с инвалидностью и двумя внуками-близнецами, один из которых также является инвалидом. В 2022 году Ольга попала в аварию и осталась должна потерпевшему 180 тысяч рублей, но из-за тяжелого материального положения смогла выплатить только 20 тысяч рублей.

В марте 2024 года к ним домой пришел неизвестный, представившись покупателем квартиры. Семья вызвала полицию, но вместо него в отделение увезли их самих. Новый владелец жилья поменял замки и выбросил мебель прежних жильцов. По словам Алдавик, никто не уведомил их о взыскании квартиры.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области опровергли слова пострадавшей. Приставы заявили, что должникам направили уведомление через "Госуслуги", но долг погашен не был. Претензии о несоразмерности взыскания квартиры стоимостью в несколько миллионов ради 180-тысячного долга ведомство также отвергло.

"Такой арест допустим, если должник не предоставил сведений о наличии другого имущества для взыскания, или при отсутствии у должника иного имущества, его неликвидности либо малой ликвидности. Правом указать имущество, на которое должник просит обратить взыскание в первую очередь, он также не воспользовался, поэтому арест наложен на объект недвижимости, меньший по площади", — пояснили в УФССП.

У Алдавик есть вторая квартира, но она не отремонтирована и условия для жизни там хуже. Семья вынуждена была переехать туда, но Ольга опасается проблем с опекой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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