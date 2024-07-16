Судебные прецеденты: как конфликты в домовых чатах доходят до суда

Как домовые чаты помогают соседям и какие конфликты в них возникают

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Домовые чаты облегчают взаимодействие между соседями, позволяя им решать общие проблемы и координировать действия. Однако иногда такие чаты становятся источником конфликтов, и общение выходит за рамки конструктивного диалога. За оскорбления в домовом чате можно понести административную ответственность, пишет "Российская газета". В Нижегородской области конфликт в одном из домовых чатов дошел до суда.

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Житель многоквартирного дома обвинил семейную пару, работающую в ТСН, в нецелевом расходовании средств, выражаясь при этом нецензурно и переходя к оскорблениям. Супруги подали иск о защите чести и достоинства. Суд обязал ответчика выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Этот случай является важным прецедентом, который повлияет на решения судов в подобных конфликтах, считает эксперт. Он пояснил, что за определенные действия в домовом чате могут последовать наказания. Административная ответственность предусмотрена за оскорбления, нецензурную брань и распространение личной информации. За клевету, разжигание межнациональной розни и угрозы возможны не только штрафы, но и лишение свободы.

Эксперт по ЖКХ советует жильцам помнить, что домовой чат считается публичным пространством, а скриншоты переписки могут быть использованы в суде как доказательства. Администраторам чатов он рекомендует разработать правила общения для участников и разъяснить возможные последствия для нарушителей.