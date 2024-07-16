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Почему коммерческая недвижимость с супермаркетами — лучший выбор для инвесторов

Почему стрит-ритейл в новостройках остается самой лучшей инвестицией

2:46
Недвижимость

Инвестиции в коммерческие помещения, арендованные супермаркетами, в настоящее время являются самым надежным вариантом. Об этом заявил Артем Цогоев, член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate, в интервью Циан. Журналу.

Почему стрит-ритейл в новостройках остается самой лучшей инвестицией
Фото: Freepik by bedneyimages, PDM

"Такие инвестиции обеспечивают доходность на уровне 8-10% годовых, а также рост стоимости недвижимости на 4-6% в год", — отметил Цогоев.

Светлана Ярова, директор департамента брокериджа RRG, согласна с этим мнением.

"Коммерческая недвижимость в новостройках является одним из самых устойчивых сегментов, особенно при правильной оценке концепции, которая соответствует запросам района. Мы также учитываем различные цели инвестиций: не только доходность, но и повышенную ликвидность или защиту капитала. В таких случаях рекомендуем покупать помещения, пригодные для медицины", — сказала Ярова.

Татьяна Козлова, заместитель генерального директора УК "Аструм Недвижимость", также считает стрит-ритейл в жилых комплексах привлекательным инвестиционным инструментом, сочетающим стабильность, потенциал роста и хорошую доходность.

"Ликвидная коммерческая недвижимость демонстрирует устойчивость. Такие объекты располагаются на первой линии в развивающихся районах и имеют необходимые характеристики: достаточную высоту потолков, витрины, места под вывеску и достаточную электрическую мощность", — пояснила Козлова.

По словам Козловой, все больше ритейлеров рассматривают формат магазинов "у дома", что увеличивает спрос на такие помещения.

"В новых и активно заселяемых районах стоимость коммерческих помещений будет расти с увеличением трафика из-за прироста населения в радиусе десяти минут пешком", — заключила эксперт.

Елена Михайлова, руководитель аналитического центра Parus Asset Management, отметила, что в первой половине 2024 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость составил 344 млрд рублей, и к концу года эта цифра может достигнуть 600-650 млрд рублей.

"Несмотря на кризис, деловая активность в России растет. Компаниям нужны офисы, шоу-румы, торговые, производственные и складские площади. Коммерческая недвижимость класса А приносит инвесторам 10-15% годовых с арендных платежей и еще 10-15% за счет роста стоимости актива", — резюмировала Михайлова.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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