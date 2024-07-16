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Сельским учителям будут компенсировать 100% расходов на оплату жилья

Сельским учителям предложили компенсировать 100% расходов на жилье

0:52
Недвижимость

Учителям, работающим в сельской местности, предложили компенсировать 100% расходов на оплату жилья. С такой инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, направив письмо с предложением заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину.

Сельским учителям предложили компенсировать 100% расходов на жилье
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно предложению, сельским педагогам будут компенсировать 100% расходов на жилье, отопление и освещение. Льгота будет предоставляться педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений и их заместителям, которые трудятся в федеральных государственных образовательных организациях, проживают и работают по трудовому договору в сельских населенных пунктах.

Лантратова считает, что такая мера поможет снизить отток кадров из сельской местности.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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