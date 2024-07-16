Выяснилось, где стоят общедомовые приборы учёта и кто за ними следит

Специалисты МосОблЕИРЦ ответили на часто задаваемые вопросы жильцов об общедомовых приборах учёта (ОДПУ).
В одном доме может быть один или несколько ОДПУ на каждый коммунальный ресурс. Общедомовой электросчётчик устанавливает и обслуживает АО "Мосэнергосбыт" или сетевая организация; счётчики тепловой энергии, водоснабжения, газоснабжения — зона ответственности жильцов: устанавливаются по решению общего собрания собственников жилых помещений за их счёт.
"ОДПУ могут устанавливаться на границе балансовой принадлежности между управляющими и ресурсоснабжающими организациями: в подсобных или подвальных помещениях, на лестничных клетках", — уточнили в ведомстве.
Электросчётчики ставят в местах ввода фидеров — щитках, шкафах, камерах распределительных устройств в самом доме или где-то поблизости.
Счётчики тепла, воды, газа находятся обычно в точках подключения многоквартирного дома к централизованным системам снабжения ресурсом.
Показания счётчиков снимает поставщик соответствующей коммунальной услуги и заносит их в специальный журнал.
Узнать, оснащён ли ваш дом ОДПУ, можно в управляющей компании — там по запросу должны в течение одного рабочего дня предоставить сведения об общедомовых приборах учёта и их показаниях.
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