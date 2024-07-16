Москвичи утратили интерес к вторичной недвижимости

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Число сделок с вторичным жильём в Москве сократилось почти на 28%

1:21
Недвижимость

В минувшем полугодии число сделок с вторичной недвижимостью несколько снизилось, сообщили в понедельник в управлении Росреестра по Москве.

Число сделок с вторичным жильём в Москве сократилось почти на 28%
Фото: mos.ru is licensed under public domain

За первые шесть месяцев 2024 года управление зарегистрировало 65 981 переход прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 15,5% меньше по сравнению с первой половиной прошлого года (78 120), уточняется в сообщении.

Активнее всего вторичный рынок был в апреле (13 тысяч зарегистрированных договоров), а в среднем этот показатель варьировался на уровне 11 тысяч в месяц, пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "При этом последние два месяца показатель устойчиво держится на "среднем" уровне с незначительным снижением июня к маю на 42 сделки", — добавил он.

Если сравнивать июнь этого года к прошлому, снижение достигло 27,9%, зато по сравнению с июнем 2022 года заключено на 36,5% больше сделок.

Ранее риелторы оценили вероятность перетока покупателей жилья на вторичный рынок из-за завершения льготной ипотеки.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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