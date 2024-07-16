Чем недовольны путешественники, снимающие жильё посуточно, и его хозяева

"Авито" узнало самые частые претензии в посуточной аренде

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

"Авито Путешествия" изучили отзывы хозяев жилья, которое сдаётся в посуточную аренду, и арендаторов. С результатами исследования ознакомилась "Стройгазета" в понедельник.

Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

Жильцы обычно жалуются жалуются на грязь (66%) и некомфортные условия (36%), реже — на холод и неприятный запах в помещении.

Претензии хозяев схожие:

46% отмечают беспорядок, который после себя оставил квартирант,

42% — несоблюдение правил проживания,

30% — курение в квартире,

28% жалуются на порчу имущества.

Положительных отзывов тоже хватает. Постояльцы хвалят чаще всего чистоту квартиры (46%), наличие всего необходимого для проживания (30%), уют (28%) и вежливость хозяина (24%), владельцы — чистоту и порядок после отъезда гостей (35%), их приятность в общении (30%), соблюдение договоренностей (20%).

Обе стороны чаще довольны друг другом — арендодатели ставят "пятёрку" 95% жильцов, наниматели оценивают на "5" 89% объектов.