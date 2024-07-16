Чем недовольны путешественники, снимающие жильё посуточно, и его хозяева

"Авито Путешествия" изучили отзывы хозяев жилья, которое сдаётся в посуточную аренду, и арендаторов. С результатами исследования ознакомилась "Стройгазета" в понедельник.
Жильцы обычно жалуются жалуются на грязь (66%) и некомфортные условия (36%), реже — на холод и неприятный запах в помещении.
Претензии хозяев схожие:
Положительных отзывов тоже хватает. Постояльцы хвалят чаще всего чистоту квартиры (46%), наличие всего необходимого для проживания (30%), уют (28%) и вежливость хозяина (24%), владельцы — чистоту и порядок после отъезда гостей (35%), их приятность в общении (30%), соблюдение договоренностей (20%).
Обе стороны чаще довольны друг другом — арендодатели ставят "пятёрку" 95% жильцов, наниматели оценивают на "5" 89% объектов.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.