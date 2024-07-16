Названо основное преимущества загородного жилья перед квартирой в новостройке

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Риелтор Бендриков сравнил стоимость загородного дома с квартирой

Недвижимость

С начала года в российских регионах на 30% вырос спрос на загородное жильё, подсчитал девелопер "Мармакс". Эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков объяснил ОТР причины изменившихся предпочтений россиян.

Риелтор Бендриков сравнил стоимость загородного дома с квартирой
Фото: Pix4free is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported

По его мнению, большую роль сыграла программа господдержки на строительство — ипотека под 8%. "Многие рассматривали как покупку земельного участка с ипотекой на строительство, так и просто могли купить землю за наличные, а потом строить дом", — заметил эксперт.

Жизнь за городом налаживается — развивается инфраструктура, улучшается транспортная доступность, в Подмосковье метро вышло за пределы МКАД. Многие работают удалённо, для них территориальный критерий вообще утратил смысл.

"Люди понимают, что проще жить за городом, потому что, во-первых, воздух свежий, во-вторых, площадь больше. Если ты покупаешь квартиру — берём среднестатистическую сумму в 15 миллионов — то за эти деньги можно купить дом в 150-250 "квадратов". Квартиру за такие деньги не купишь", — подчеркнул риелтор.

Бендриков привёл в пример себя: строительство 150-метрового дома с помощью семейной ипотеки обошлось ему в 6 миллионов рублей, плюс внутренняя отделка — ещё 2 миллиона. "За 8 миллионов сейчас достаточно сложно купить какую-то нормальную квартиру в пределах МКАД. Если есть участок, проще построить там", — подытожил он.

Кроме того, ИЖС стало безопаснее и надёжнее благодаря эскроу-счетам, когда подрядчик получает деньги только после сдачи объекта, добавил собеседник издания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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