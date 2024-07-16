Найдены причины июньского скачка цен на квартиры в новостройках

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Риелтор Барсуков допустил некоторое снижение цен на жильё после июньского скачка

1:01
Недвижимость

В июне жильё подорожало в большинстве крупнейших городов России, сообщили "Известиям" в федеральной компании "Этажи". Участник Российской гильдии риелторов и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков объяснил изданию 360.ru причины этого скачка.

Риелтор Барсуков допустил некоторое снижение цен на жильё после июньского скачка
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Основная — ажиотажный спрос накануне завершения льготной ипотеки. Его подогрели также неопределённость условий семейной ипотеки после её продления, о которых стало известно позже, и досрочное исчерпание лимитов IT-ипотеки.

"Вся эта толпа побежала на рынок. Застройщики, которые понимали, что в ближайшие два-три месяца у них будет не очень хороший спрос, начали поднимать цены. Это сыграет для них важную роль в будущем по привлечению покупателей", — прокомментировал Барсуков.

Теперь девелоперы начнут отыгрывать, и цены могут слегка снизиться. Но никакого обвала, равно как и резкого повышения, эксперт не ожидает.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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